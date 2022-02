Paradiso delle signore: Fiorenza e Dante incastrano Umberto (Di venerdì 18 febbraio 2022) Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta nella nuovissima puntata della soap opera che si svolge nel grande magazzino milanese. Anche oggi, 18 febbraio, abbiamo modo di vedere un nuovo episodio del Paradiso delle signore. E si tratta di una puntata davvero molto interessante per via di una particolare alleanza che si sta creando. Ma L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta nella nuovissima puntata della soap opera che si svolge nel grande magazzino milanese. Anche oggi, 18 febbraio, abbiamo modo di vedere un nuovo episodio del. E si tratta di una puntata davvero molto interessante per via di una particolare alleanza che si sta creando. Ma L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

ParliamoDiNews : Il Paradiso delle Signore, chi è la compagna di Roberto Farnesi: eccola - - zazoomblog : Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6 21 febbraio 2022: puntata 111 - #Anticipazioni #Paradiso #delle - francescomila18 : RT @ProfCampagna: Santorini non è soltanto l'isola più affascinante della Grecia. Santorini è una delle isole più belle dell'intero Mediter… - GaetanoBellino : RT @ProfCampagna: Santorini non è soltanto l'isola più affascinante della Grecia. Santorini è una delle isole più belle dell'intero Mediter… - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: Santorini non è soltanto l'isola più affascinante della Grecia. Santorini è una delle isole più belle dell'intero Mediter… -