Ora Zaia attacca Salvini: “I militanti espulsi li difendo io” (Di venerdì 18 febbraio 2022) E adesso palla a Salvini. Alla fine, anche Zaia ha rotto gli indugi sui militanti veneti in via di espulsione dalla Lega. Loro si erano immolati, avevano fatto di tutto per non coinvolgere il grande capo: “Luca ne stia fuori per carità”, l’appello attraverso il Foglio lanciato dal veterano (e imputato) trevigiano Fulvio Pettenà. “Qualsiasi cosa dica in nostra difesa sarebbe usata contro di lui”. Lo vedremo presto. Perché il governatore non si è limitato a dimostrare solidarietà ai suoi ragazzi, dopo settimane di silenzio o timida diplomazia. Ha iniziato a difenderli con anima e corpo. Seccato se non imbufalito. Lanciando contro Salvini una bordata indiretta difficile da ignorare. “Pettenà è un amico e un pezzo di storia della Liga”, ha dichiarato Zaia al Mattino di Padova. “Non si ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 18 febbraio 2022) E adesso palla a. Alla fine, ancheha rotto gli indugi suiveneti in via dione dalla Lega. Loro si erano immolati, avevano fatto di tutto per non coinvolgere il grande capo: “Luca ne stia fuori per carità”, l’appello attraverso il Foglio lanciato dal veterano (e imputato) trevigiano Fulvio Pettenà. “Qualsiasi cosa dica in nostra difesa sarebbe usata contro di lui”. Lo vedremo presto. Perché il governatore non si è limitato a dimostrare solidarietà ai suoi ragazzi, dopo settimane di silenzio o timida diplomazia. Ha iniziato a difenderli con anima e corpo. Seccato se non imbufalito. Lanciando controuna bordata indiretta difficile da ignorare. “Pettenà è un amico e un pezzo di storia della Liga”, ha dichiaratoal Mattino di Padova. “Non si ...

