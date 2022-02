NASCAR | confiscate le ruote di RFK Racing e Penske per verifiche

Leggi su oasport

(Di sabato 19 febbraio 2022) Ledel RFKe del Teamsono statedallaa poche ore dai Duels, gare di qualifica che ieri sera hanno determinato la griglia di partenza della Daytona 500. Gli pneumatici in questione sono stati trasportati in North Carolina nel centro di ricerca e sviluppo dellain quel di Concord. Joey Logano #22 Austin Cindric #2 Ryan Blaney #22, Brad Keselowski #6 e Chris Buescher #17 sono i piloti interessati da questo procedimento. I primi tre sono gli alfieri di, gli altri del RFK che ha primeggiato in entrambi i Duels monopolizzando la seconda fila della ‘The Great American Race’. Osservato speciale anche il Wood Brothers #21, squadra satellite dicon Harrison Burton. Leda 18 ...