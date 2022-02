Movida, nuovo vertice in Prefettura: nel week end controlli serrati (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nella mattinata odierna si è tenuta, presso il Palazzo del Governo, presieduta dal Prefetto, dr. Carlo Torlontano, la Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia, cui hanno preso parte il Questore, dr. Edgardo Giobbi, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, col. Eugenio Bua ed il Vice Comandante provinciale dei Carabinieri, col. Gaetano Restelli. Al centro della riunione la verifica delle risultanze dei servizi di controllo disposti dal Questore nello scorso weekend per garantire maggiore sicurezza nelle principali vie e piazze del Comune capoluogo, che costituiscono ritrovo abituale dei giovani, in particolare nelle ore serali. I servizi, concordati in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e articolati in presidi fissi e attività di pattugliamento ad opera della Polizia di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nella mattinata odierna si è tenuta, presso il Palazzo del Governo, presieduta dal Prefetto, dr. Carlo Torlontano, la Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia, cui hanno preso parte il Questore, dr. Edgardo Giobbi, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, col. Eugenio Bua ed il Vice Comandante provinciale dei Carabinieri, col. Gaetano Restelli. Al centro della riunione la verifica delle risultanze dei servizi di controllo disposti dal Questore nello scorsoend per garantire maggiore sicurezza nelle principali vie e piazze del Comune capoluogo, che costituiscono ritrovo abituale dei giovani, in particolare nelle ore serali. I servizi, concordati in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e articolati in presidi fissi e attività di pattugliamento ad opera della Polizia di ...

