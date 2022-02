Miniere nello Spazio | La nuova frontiera degli asteroidi

Leggi su curiosauro

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Presto gli esploratori spaziali potrebbero trasformarsi in minatori spaziali. La scienza astronomica, infatti, crede che il futuro delle missioni possa risiedere nella capacità di trasformare gliinda sfruttare… Una miniera su un asteroide? (captured) – curiosauro.itLesugliSe ne parla già da tempo: gli scienziati reputano verosimile per il futuro uno sfruttamento minerario. I grandi telescopi che studiano le rocce spaziali scoprono ogni giorno nuove caratteristiche interessanti. Per esempio ci dicono che molti di questi corpi possono rappresentare fonti di materiali fondamentali per l’uomo e per il volo spaziale. Per questo si parla di sviluppo di un’industria mineraria spaziale. Un vero e proprio settore organizzato capace di ...