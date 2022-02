Milioni di profughi e una crisi umanitaria. L’ipotesi guerra in Ucraina per l’Europa (Di venerdì 18 febbraio 2022) L’eventualità di una guerra tra Ucraina e Russia che si sta tentando in ogni modo di evitare potrebbe generare una nuova crisi umanitaria che riguarderebbe direttamente l’Europa come avvenne con i profughi siriani. Due cifre spiegano tutto: secondo il ministro della Difesa ucraino un’invasione potrebbe spingere alla fuga da 3 a 5 Milioni di ucraini mentre nelle scorse settimane l’amministrazione americana aveva calcolato in 50mila le vittime civili e in una cifra compresa tra 1 e 5 Milioni il numero di profughi. Nel 2014, dopo l’intervento russo in Crimea e nel Donbas, 1,5 Milioni di ucraini si spostarono in altre zone del Paese e il numero di ucraini che oggi vive e lavora in Polonia è arrivato a 2 ... Leggi su formiche (Di venerdì 18 febbraio 2022) L’eventualità di unatrae Russia che si sta tentando in ogni modo di evitare potrebbe generare una nuovache riguarderebbe direttamentecome avvenne con isiriani. Due cifre spiegano tutto: secondo il ministro della Difesa ucraino un’invasione potrebbe spingere alla fuga da 3 a 5di ucraini mentre nelle scorse settimane l’amministrazione americana aveva calcolato in 50mila le vittime civili e in una cifra compresa tra 1 e 5il numero di. Nel 2014, dopo l’intervento russo in Crimea e nel Donbas, 1,5di ucraini si spostarono in altre zone del Paese e il numero di ucraini che oggi vive e lavora in Polonia è arrivato a 2 ...

Advertising

Maurizio2L : @fattoquotidiano Perché quelli che vogliono salvare l'ambiente ci portano milioni di clandestini che ci fanno crede… - serenel14278447 : In un anno 83 milioni di migranti forzati nel mondo. Sos ondata di profughi dall’Ucraina - Sanson538 : In un anno 83 milioni di migranti forzati nel mondo. Sos ondata di profughi dall’Ucraina - il_piccolo : In un anno 83 milioni di migranti forzati nel mondo. Sos ondata di profughi dall’Ucraina - messveneto : In un anno 83 milioni di migranti forzati nel mondo. Sos ondata di profughi dall’Ucraina: I nuovi sfollati ambienta… -