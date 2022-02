LIVE Volta ao Algarve 2022, tappa di oggi in DIRETTA: c’è la cronometro! Aggiornamenti dalle 14:30 (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Amiche e amici di OA Sport, appassionati di ciclismo, benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa della Volta ao Algarve 2022! Siamo arrivati al penultimo appuntamento della corsa in Portogallo. Ci troviamo, infatti, nel sud del paese lusitano, per assistere ad una affascinante, suggestiva e molto equilibrata (visti i partecipanti) prova a cronometro da 32,2 km totali che porterà i corridori da Vila Real do Santo Antonio a Tavira. Il percorso, di fatto, è praticamente pianeggiante: per essere una cronometro, la distanza non è di certo breve, ma non essendoci punti ostici per i corridori, tutto dovrebbe filare liscio, specialmente per i velocisti che vi parteciperanno. Ciclismo, Volta ao Algarve ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmiche e amici di OA Sport, appassionati di ciclismo, benvenuti alladella quartadellaao! Siamo arrivati al penultimo appuntamento della corsa in Portogallo. Ci troviamo, infatti, nel sud del paese lusitano, per assistere ad una affascinante, suggestiva e molto equilibrata (visti i partecipanti) prova a cronometro da 32,2 km totali che porterà i corridori da Vila Real do Santo Antonio a Tavira. Il percorso, di fatto, è praticamente pianeggiante: per essere una cronometro, la distanza non è di certo breve, ma non essendoci punti ostici per i corridori, tutto dovrebbe filare liscio, specialmente per i velocisti che vi parteciperanno. Ciclismo,ao...

Advertising

asbloodflows : vabbè ma queste se non mettono nei loro discorsi “leggete ff lrry” almeno una volta al giorno per portare avanti …… - LuciaMirra2 : RT @Vicinisempreee: L'ultima volta che l'ho visto live é stato al raduno dei lupi a dicembre 2019, decisione dell'ultimo momento, ricordo c… - Iunaticaa : RT @miviendapianger: dovete credermi quando vi dico che piango ogni volta che vedo video dei live di taylor swift sapendo che non potrò mai… - matteocarbone0_ : Immobile live mi ammazza ogni volta @AmorosoOF ti amooo?? #RadioNorbaMyLive - Penombra_90 : RT @amzmilfs: Impressionante l' ossessione della principessina, puntualmente ogni volta che accendo il live c'è lei che sparla di Nat con q… -