LIVE Berrettini-Monteiro 6-4 6-7 4-3, ATP Rio 2022 in DIRETTA: non piove più! Si riprende a giocare (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00.31 INCREDIBILE MA VERO! I giocatori sono rientrati: sta riprendendo a piovere. 00.29 Dopo più di due ore e mezza dunque, i giocatori sono di nuovo in campo per riscaldarsi prima di riprendere. 00.27 Si riprende a Rio! I giocatori tornano in campo finalmente: momento di tregua della pioggia. 00.00 Si dovrebbe giocare! Ma non prima dei prossimi 30 minuti: si resta in attesa! 23.50 Non arrivano aggiornamenti da Rio: al momento non si gioca. 23.02 Nuovo aggiornamento da parte dell’organizzazione del torneo: non si gioca prima delle 19.30 locali. Não antes das 19:30 — Rio Open (@RioOpenOficial) February 18, 2022 22.47 Intorno alle 19 locali si saprà di più sul prosieguo del programma odierno. 22.26 Non ci sono ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA00.31 INCREDIBILE MA VERO! I giocatori sono rientrati: stando are. 00.29 Dopo più di due ore e mezza dunque, i giocatori sono di nuovo in campo per riscaldarsi prima dire. 00.27 Sia Rio! I giocatori tornano in campo finalmente: momento di tregua della pioggia. 00.00 Si dovrebbe! Ma non prima dei prossimi 30 minuti: si resta in attesa! 23.50 Non arrivano aggiornamenti da Rio: al momento non si gioca. 23.02 Nuovo aggiornamento da parte dell’organizzazione del torneo: non si gioca prima delle 19.30 locali. Não antes das 19:30 — Rio Open (@RioOpenOficial) February 18,22.47 Intorno alle 19 locali si saprà di più sul prosieguo del programma odierno. 22.26 Non ci sono ...

