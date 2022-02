L'indice della paura: la nuova miniserie Sky Original dal 18 febbraio su Sky e Now (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tutti gli episodi de L'indice della paura, la nuova miniserie Sky Original, sono disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW a partire da oggi, Venerdì 18 febbraio 2022. L'indice della paura, la nuova miniserie Sky Original tratta dall'omonimo visionario bestseller del 2011 di Robert Harris, debutta oggi, 18 febbraio 2022, con tutti i suoi quattro episodi disponibili su Sky e in streaming su NOW. Protagonista assoluto Josh Hartnett, in un adrenalinico financial thriller prodotto da Left Bank Pictures in associazione con Sky Studios. La serie, che andrà in onda stasera su Sky Atlantic alle 21.15, è diretta da David Caffrey (The Alienist, Peaky ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tutti gli episodi de L', laSky, sono disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW a partire da oggi, Venerdì 182022. L', laSkytratta dall'omonimo visionario bestseller del 2011 di Robert Harris, debutta oggi, 182022, con tutti i suoi quattro episodi disponibili su Sky e in streaming su NOW. Protagonista assoluto Josh Hartnett, in un adrenalinico financial thriller prodotto da Left Bank Pictures in associazione con Sky Studios. La serie, che andrà in onda stasera su Sky Atlantic alle 21.15, è diretta da David Caffrey (The Alienist, Peaky ...

