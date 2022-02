La sfida che sembrava impossibile del bob in Giamaica

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 18 febbraio 2022) È universalmente riconosciuto come nel confronto fra il rito olimpico estivo e quello invernale, la bilancia del riconoscimento popolare e della partecipazione emotiva del pubblico penda considerevolmente a favore del primo appuntamento. Le Olimpiadi estive vincono il confronto in maniera schiacciante, sia per la provenienza plurimillenaria, contrapposta alla “gioventù” di un evento che non ha ancora raggiunto il secolo di vita, che per il diverso posizionamento temporale nel calendario, sia infine per il grado incomparabile del coinvolgimento della popolazione globale nelle discipline e nelle gare dei rispettivi programmi. Tra le poche cose in grado di rovesciare questi rapporti di forza apparentemente immutabili c’è però il cinema americano, e la sua capacità di creare immaginario. Nell’ultimo trentennio l’iconologia delle emozioni olimpiche ha trovato negli sfondi ghiacciati dei ...