Juventus-Torino | i 20 convocati di Allegri | fuori Bonucci | Chiellini e Danilo

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 febbraio 2022) I 20di Massimilianoin vista di, sfida valida per la ventiseiesima giornata della Serie A 2021/2022. Leonardo, Giorgionon figurano tra i: i primi due risultano infatti infortunati, mentre il terzo squalificato. Out inoltre Federico Chiesa per i noti problemi fisici; presenti invece Dusan Vlahovic e Paulo Dybala, stelle dell’attacco bianconero e pronti a far bene e incidere anche durante il derby della Mole. Alcune scelte forzate per, con appena 20 giocatori al suo servizio per l’attesa stracittadina; quasi tutto pronto per il derby, ecco i calciatori chiamati in causa dall’allenatore ex Cagliari e Milan....