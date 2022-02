Istat: costruzioni, in 2021 produzione +14,3% su pre - pandemia (Di venerdì 18 febbraio 2022) A dicembre 2021 l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni è aumentato dello 0,3% rispetto a novembre. E' il quinto mese consecutivo di crescita dell'indice che ha così raggiunto il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 18 febbraio 2022) A dicembrel'indice destagionalizzato dellanelleè aumentato dello 0,3% rispetto a novembre. E' il quinto mese consecutivo di crescita dell'indice che ha così raggiunto il ...

