Il Cantante Mascherato 2022 | Pesce rosso canta Un grande amore e niente più gallery

Nella seconda puntata del 18 febbraio 2022 de Il cantante Mascherato, lo show in onda su Rai1 e condotto da Milly Carlucci, abbiamo potuto vedere anche l'esibizione di Pesce rosso, una delle dodici maschere di questa quinta edizione, dietro cui si nasconde un misterioso personaggio vip. Pesce rosso ha duettato con Peppino Di Capri sulle note di Un grande amore e niente più, celebre brano proprio di Di Capri. In questa puntata, Pesce rosso (che ha visto lo spareggio iniziale contro Aquila), è in sfida diretta contro Cavaluccio Marino. A giudicare la sua esibizione, ma soprattutto a cercare di capire chi si celi sotto il costume, la giuria formata da Flavio Insinna, ...

