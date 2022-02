I tassi sotto zero hanno vita breve (Di venerdì 18 febbraio 2022) Flessibilità” resta il mantra della Banca centrale europea nel primo bollettino del 2022, pur non essendo previste decisioni di politica monetaria. Rimane l’incertezza sull’aumento dei tassi prevedibile tra fine 2022 e inizio 2023. Intanto la Bce, come la Fed americana, dedica più attenzione all’economia reale e al lavoro. Dopo l’indebolimento della crescita nel primo trimestre di quest’anno – a causa della scia di restrizioni Covid e a un’inflazione causata dal costo dell’energia e delle materie prime e non, come invece in America, dal surriscaldamento del mercato del lavoro e degli immobili – da aprile il pil dell’Eurozona tornerà a una crescita più sostenuta. Tra i motivi c’è “un mercato del lavoro che sta migliorando, con un numero maggiore di occupati e un minor numero di programmi di mantenimento del posto, e le famiglie che dovrebbero godere di un reddito più ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 18 febbraio 2022) Flessibilità” resta il mantra della Banca centrale europea nel primo bollettino del 2022, pur non essendo previste decisioni di politica monetaria. Rimane l’incertezza sull’aumento deiprevedibile tra fine 2022 e inizio 2023. Intanto la Bce, come la Fed americana, dedica più attenzione all’economia reale e al lavoro. Dopo l’indebolimento della crescita nel primo trimestre di quest’anno – a causa della scia di restrizioni Covid e a un’inflazione causata dal costo dell’energia e delle materie prime e non, come invece in America, dal surriscaldamento del mercato del lavoro e degli immobili – da aprile il pil dell’Eurozona tornerà a una crescita più sostenuta. Tra i motivi c’è “un mercato del lavoro che sta migliorando, con un numero maggiore di occupati e un minor numero di programmi di mantenimento del posto, e le famiglie che dovrebbero godere di un reddito più ...

