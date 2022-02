I giovani italiani sono una generazione di inascoltati (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dalla scuola, al clima, dal fine vita al ddl Zan. I ragazzi nuova si impegnano, chiedono diritti, sicurezza e spazi di partecipazione. Ma trovano manganelli e un palazzo sordo alle istanze dal basso. Eppure non si arrendono Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dalla scuola, al clima, dal fine vita al ddl Zan. I ragazzi nuova si impegnano, chiedono diritti, sicurezza e spazi di partecipazione. Ma trovano manganelli e un palazzo sordo alle istanze dal basso. Eppure non si arrendono

I giovani italiani sono una generazione di inascoltati L'Espresso I giovani italiani sono una generazione di inascoltati Non c’è più tempo per i giovani italiani: non hanno che l’oggi per plasmare quel domani sempre più sfumato nei palazzi di governo. Quando, lo scorso 15 febbraio, a tre anni dalla storica ...

Protesta studenti a Palermo, no all'alternanza scuola-lavoro Oggi in tutta Italia gli studenti si riprendono le strade per chiedere l'abolizione dell'alternanza-scuola lavoro. La formazione si fa nelle aule, studiando, spingendo i giovani a sviluppare un ...

