I cervelli fuggono, dal Parlamento però (Di venerdì 18 febbraio 2022) Si parla spesso di fuga di cervelli, e cioè di giovani di talento con un'istruzione di tutto riguardo, che emigrano dall'Italia per trovare condizioni di vita migliori. Spesso però sembra che i cervelli siano fuggiti dal Parlamento, dove i rappresentanti della democrazia, ancorati a valori del passato, si dimenticano delle nuove generazioni. I giovani urlano ma l'Italia è sorda Certe volte risulta del tutto naturale chiedersi perché alcuni politici non si siano resi protagonisti della fuga di cervelli, emigrando in un altro Paese, o meglio ancora su un altro pianeta. Forse avrebbero evitato di provocare ulteriori danni a una nazione la cui salute sembra essere gravemente compromessa. Nel discorso di fine anno, Mattarella, invocava i giovani a prendersi il futuro, ma viste le premesse, il futuro ...

Ultime Notizie dalla rete : cervelli fuggono In Italia si muore di merito e i bravi fuggono. Lettera Non dobbiamo affatto meravigliarci che cresce sempre di più la fuga dei cervelli, che i giovani vanno a studiare all'estero e affermandosi in quel Paese europeo dove hanno speso forze ed energie ...

1 / 12 Università italiana senza lode: quando i cervelli fuggono all'estero Dal totale degli iscritti alla mobilità interna, dalla fuga dei cervelli al tasso di occupazione dei laureati: Adnkronos e Expleo hanno scattato ...

CLEVER: parte da Caltanissetta l’incubatore d’impresa del Centro Sicilia nato per trasformare i sogni in realtà il Fatto Nisseno I cervelli fuggono, dal Parlamento però Spesso però sembra che i cervelli siano fuggiti dal Parlamento, dove i rappresentanti della democrazia, ancorati a valori del passato, si dimenticano delle nuove generazioni. I giovani urlano ma ...

Giulianova, ‘tutti fuggono dal Comune’ “Sembra continuare la fuga di cervelli dal comune di Giulianova ... Alzano bandiera bianca e fuggono altrove”. “Di questa cupa vicenda – aggiunge -, resta una certezza, il nostro impegno affinché ogni ...

