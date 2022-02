GF VIP | Riassunto puntata 17 02 | Basciano punito | Lulù in finale | sorprese e lacrime

Advertising

Tuttogossipnews : #GFVIP ??????Ecco cos'è successo nella 42ª puntata! TUTTO ma proprio TUTTO ?????? #soleil #jeru #barù @lulu #jessica… - occhio_notizie : Cosa è successo ieri nella Casa del Gf Vip 6? Ecco un breve riassunto della serata?? #gfvip6 - Diva_VIP : RT @baccy74: Direi che Tremonti ha riassunto perfettamente la situazione…e se lo dice lui… -

Ultime Notizie dalla rete : VIP Riassunto

...corso della quaranteduesima puntata del Grande Fratello2021 , ha avuto un confronto con Nathaly Caldonazzo svelando un retroscena sulla showgirl e Barù. Alfonso Signorini , dopo aver...IT 20:40 - STRISCIA LA NOTIZIA - LA VOCE DELL'INSCIENZA 21:21 -- FOSCA INNOCENTI Italia ...15 - PPZ - PRIDE AND PREJUDICE AND ZOMBIES La 5 18:55 - GRANDE FRATELLO19:10 - AMICI DI MARIA ...Durante la puntata del 17 febbraio, trasmessa su Canale 5 eccezionalmente di giovedì, il Grande Fratello Vip ha, infatti, ospitato l'ennesimo confronto tra i tre - riassunto delle puntate precedenti: ...Ieri sera è andata in onda la prima puntata del giovedì del GF VIP: molte sorprese per i vipponi, televoto infuocato e una punizione. I dettagli del 17 febbraio. La puntata si è concentrata per gran ...