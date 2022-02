Futsal | Europeo femminile | a ottobre le Azzurre in Portogallo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Futsal Europeo

... l'Italia si giocherà nel Main Round le chance di qualificazione alla Final Four dell'di ... lo hanno portato in breve tempo a ritagliarsi un posto importante nel panorama deldi casa ...Nazionale U19Gli Azzurini concedono il bis: 2 - 1 alla Slovacchia. A marzo il Main Round dell'Dopo il 3 - 0 della prima amichevole, i ragazzi di Bellarte replicano battendo ancora i pari età ...Effettuato il sorteggio dei primi due turni di Women’s Futsal Euro 2023: oltre alle lusitane, la Bielorussia e la vincente del Gruppo C del preliminare Saranno le lusitane, assieme alla Bielorussia e ...Saranno le lusitane, assieme alla Bielorussia e alla vincente del girone preliminare che comprende Lituania, Bosnia & Herzegovina, Kazakistan e Slovenia, le avversarie delle Azzurre nel Main Round del ...