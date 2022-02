Fisco, concorrenza, appalti: tempi di tutte le sfide per il Recovery (Di sabato 19 febbraio 2022) La delega fiscale, il ddl concorrenza e la riforma del Codice appalti "sono il blocco dei provvedimenti principali" per l'attuazione del Recovery plan. Lo ha detto ieri in conferenza stampa il presidente del Consiglio, Mario Draghi. In ballo ci sono i 191 miliardi di euro messi sul tavolo dall'Europa per ripartire dopo la pandemia, di cui 69 a fondo perduto. Draghi affretta i tempi: "Questo deve essere fatto ora, perche' poi bisogna scrivere i decreti delegati e il termine per la concorrenza è fine anno. Quindi bisogna approvare la riforma in tempo utile per i decreti delegati". Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 19 febbraio 2022) La delega fiscale, il ddle la riforma del Codice"sono il blocco dei provvedimenti principali" per l'attuazione delplan. Lo ha detto ieri in conferenza stampa il presidente del Consiglio, Mario Draghi. In ballo ci sono i 191 miliardi di euro messi sul tavolo dall'Europa per ripartire dopo la pandemia, di cui 69 a fondo perduto. Draghi affretta i: "Questo deve essere fatto ora, perche' poi bisogna scrivere i decreti delegati e il termine per laè fine anno. Quindi bisogna approvare la riforma in tempo utile per i decreti delegati". Segui su affaritaliani.it

Advertising

il_piccolo : Riforme: fisco, appalti e legge sulla concorrenza. I tre ostacoli sulla strada del governo - messveneto : Riforme: fisco, appalti e legge sulla concorrenza. I tre ostacoli sulla strada del governo: I dossier vanno approva… - menardigiuseppe : Ma come può esserci Europa Unita sulla concorrenza delle spiagge e disunita sulla Energia. E impellente una politic… - zazoomblog : Fisco concorrenza appalti: tempi di tutte le sfide di Draghi per il Pnrr - #Fisco #concorrenza #appalti: #tempi - telodogratis : Fisco, concorrenza e appalti le priorità di Draghi per il Pnrr -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco concorrenza Riforme: fisco, appalti e legge sulla concorrenza. I tre ostacoli sulla strada del governo La delega fiscale, la concorrenza e la riforma del codice degli appalti sono le priorità per il governo. Tre provvedimenti fondamentali per centrare i 102 obiettivi del 2022 previsti dal Recovery plan e incassare la ...

Il premier e i partiti/ L'impossibile compromesso sugli obiettivi del Pnrr ... fisco, giustizia, concorrenza e pubblica amministrazione. Vi sono molti momenti nella vita democratica in cui il compromesso e il rinvio sono gli strumenti necessari per trovare la via d'uscita da ...

Fisco, concorrenza e appalti le priorità di Draghi per il Pnrr AGI - Agenzia Italia Il premier e i partiti/ L’impossibile compromesso sugli obiettivi del Pnrr fisco, giustizia, concorrenza e pubblica amministrazione. Vi sono molti momenti nella vita democratica in cui il compromesso e il rinvio sono gli strumenti necessari per trovare la via d’uscita da ...

Governo, asse Letta-Giorgetti per blindare Draghi. La tregua con i partiti Delega fiscale, concorrenza e codice appalti ... A cominciare proprio dalla riforma del fisco, bloccata in commissione alla Camera, e su cui l'ex numero uno della Bce è stato già abbastanza chiaro: "E ...

La delega fiscale, lae la riforma del codice degli appalti sono le priorità per il governo. Tre provvedimenti fondamentali per centrare i 102 obiettivi del 2022 previsti dal Recovery plan e incassare la ......, giustizia,e pubblica amministrazione. Vi sono molti momenti nella vita democratica in cui il compromesso e il rinvio sono gli strumenti necessari per trovare la via d'uscita da ...fisco, giustizia, concorrenza e pubblica amministrazione. Vi sono molti momenti nella vita democratica in cui il compromesso e il rinvio sono gli strumenti necessari per trovare la via d’uscita da ...Delega fiscale, concorrenza e codice appalti ... A cominciare proprio dalla riforma del fisco, bloccata in commissione alla Camera, e su cui l'ex numero uno della Bce è stato già abbastanza chiaro: "E ...