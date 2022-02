Fabian, ecco la decisione in vista di Cagliari. Scelto anche il sostituto di Anguissa (Di venerdì 18 febbraio 2022) Fabian Ruiz, protagonista di una prova da protagonista nel match contro il Barcellona, non è riuscito a tornare in campo dopo lo scontro di gioco che gli ha procurato una ferita alla testa. Il centrocampista del Napoli è stato curato nel post gara, con la ferita che è stata subito suturata, così come si evince dallo stesso comunicato del club azzurro nella serata di ieri. Secondo quanto si apprende da gianlucadimarzio.com, per il calciatore non ci sono particolari problemi e dunque prenderà regolarmente parte alla prossima sfida di campionato contro il Cagliari. Napoli Spalletti (Getty Images)Conferme sull’assenza di Anguissa, ecco chi lo sostituirà Conferme anche sulle condizioni di Frank Zambo Anguissa, che non sarà disponibile per la trasferta in terra sarda. “Nella ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 18 febbraio 2022)Ruiz, protagonista di una prova da protagonista nel match contro il Barcellona, non è riuscito a tornare in campo dopo lo scontro di gioco che gli ha procurato una ferita alla testa. Il centrocampista del Napoli è stato curato nel post gara, con la ferita che è stata subito suturata, così come si evince dallo stesso comunicato del club azzurro nella serata di ieri. Secondo quanto si apprende da gianlucadimarzio.com, per il calciatore non ci sono particolari problemi e dunque prenderà regolarmente parte alla prossima sfida di campionato contro il. Napoli Spalletti (Getty Images)Conferme sull’assenza dichi lo sostituirà Confermesulle condizioni di Frank Zambo, che non sarà disponibile per la trasferta in terra sarda. “Nella ...

