Ex scuola Sannio di via San Pasquale, Europa Verde-Verdi propone mozione a Civico22 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito la mozione che Europa Verde – Verdi di Benevento ha chiesto ai Consiglieri eletti con la lista Angelo Moretti Sindaco-Civico22, della Coalizione ArCo, di sottoporre al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta. Si tratta di una Proposta di riqualificazione urbana dello spazio occupato dall’ex scuola Sannio alla via San Pasquale che, anche su sollecitazione degli abitanti e del Comitato di Quartiere di Via San Pasquale, è articolata in sei punti: 1) redigere un piano strategico di riqualificazione delle aree Verdi della città di Benevento, a partire dall’area “ex scuola Sannio” alla via San Pasquale. 2) strutturare il detto piano ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito lachedi Benevento ha chiesto ai Consiglieri eletti con la lista Angelo Moretti Sindaco-, della Coalizione ArCo, di sottoporre al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta. Si tratta di una Proposta di riqualificazione urbana dello spazio occupato dall’exalla via Sanche, anche su sollecitazione degli abitanti e del Comitato di Quartiere di Via San, è articolata in sei punti: 1) redigere un piano strategico di riqualificazione delle areedella città di Benevento, a partire dall’area “ex” alla via San. 2) strutturare il detto piano ...

Advertising

anteprima24 : ** Ex scuola Sannio di via San Pasquale, Europa Verde-Verdi propone mozione a Civico22 ** - TV7Benevento : Europa Verde – Verdi di Benevento. Proposta di riqualificazione urbana dello spazio occupato dall’ex scuola Sannio… - NTR24 : Ex Scuola Sannio, da Europa Verde-Verdi una proposta di riqualificazione urbana - enricomontibell : RT @TV7Benevento: EMERGENZA ABITATIVE. BASILE RIAVVOLGE IL NASTRO DEGLI ULTIMI 10 ANNI A BENEVENTO - -