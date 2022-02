Elodie per il Levi's Music Project (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo Mahmood nel 2020 e Dardust lo scorso anno, è Elodie la nuova protagonista del Levi’s® Music Project (*), il progetto che - nato a New York nel 2016 in collaborazione con la cantautrice Alicia Keys - ha l'obiettivo di valorizzare la formazione Musicale dei giovani. Dopo gli Stati Uniti, la piattaforma si è diffusa in 5 Paesi europei: prima in UK con il rapper e produttore Musicale Skepta, poi in Germania con il trio pop-folk Milky Chance, in Spagna con la cantante e produttore Rosalia e in Francia con il gruppo elettro-pop Hyphen Hyphen. Nel corso degli anni, il progetto e? stato supportato da Musicisti come Snoop Dog, Loyle Carner, Vince Staples, Gae?l Faye e molti altri. Rispetto alle edizioni precedenti, quest’anno il Levi’s ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo Mahmood nel 2020 e Dardust lo scorso anno, èla nuova protagonista del’s®(*), il progetto che - nato a New York nel 2016 in collaborazione con la cantautrice Alicia Keys - ha l'obiettivo di valorizzare la formazioneale dei giovani. Dopo gli Stati Uniti, la piattaforma si è diffusa in 5 Paesi europei: prima in UK con il rapper e produttoreale Skepta, poi in Germania con il trio pop-folk Milky Chance, in Spagna con la cantante e produttore Rosalia e in Francia con il gruppo elettro-pop Hyphen Hyphen. Nel corso degli anni, il progetto e? stato supportato daisti come Snoop Dog, Loyle Carner, Vince Staples, Gae?l Faye e molti altri. Rispetto alle edizioni precedenti, quest’anno il’s ...

