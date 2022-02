Cos’è il NutrInform battery e perché è la strada giusta per i consumatori

Leggi su formiche

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Grazie agli emendamenti presentati dalla delegazione di Forza Italia-Ppe siamo riusciti a far approvare dalla plenaria di Strasburgo le proposte di modifica alla relazione sulla Strategia europea per la lotta contro il cancro escludendo il pericolo di un’etichettatura sulle bottiglie di vino e su altre bevande alcoliche con informazioni fuorvianti e inappropriate, salvaguardando così il comparto vitivinicolo europeo, ma soprattutto il nostro vino, che rappresenta un’eccellenza del made in Italy in tutto il mondo. Condividiamo la Strategia approvata che porterà l’Unione europea a rafforzare ulteriormente le azioni di prevenzione e di cura del cancro, e siamo consapevoli che l’abuso di alcol rappresenta un fattore di rischio, ma è stato fondamentale precisare la distinzione tra “uso” e “abuso” dell’alcol, evidenziando come un consumo moderato e responsabile non costituisce un rischio per ...