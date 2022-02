Ciclismo, Fabio Jakobsen: “Abbiamo fatto un lavoro perfetto. Sono grato a tutta la squadra” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Fabio Jakobsen ha vinto quest’oggi la terza tappa della Volta ao Algarve diventando il più vincente di sempre di questa corsa a tappe. Settimo acuto stagionale per la Quick-Step Alpha Vinyl Team, realtà che da domani sarà al via anche dell’UAE Tour. Il 25enne nativo Heukelum ha dichiarato alla stampa ai microfoni della propria formazione: “Vincere è sempre bello. Anche se ci è mancato Tim Declercq, fuori per problemi gastrointestinali, Abbiamo fatto un lavoro perfetto. Sono grato a tutta la squadra. Sono stati lì tutto il giorno, Abbiamo impostato il ritmo come meglio credevamo”. L’olandese ha continuato dicendo: “Entrando nell’ultima rotonda ero in una posizione ideale. A 200 metri ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022)ha vinto quest’oggi la terza tappa della Volta ao Algarve diventando il più vincente di sempre di questa corsa a tappe. Settimo acuto stagionale per la Quick-Step Alpha Vinyl Team, realtà che da domani sarà al via anche dell’UAE Tour. Il 25enne nativo Heukelum ha dichiarato alla stampa ai microfoni della propria formazione: “Vincere è sempre bello. Anche se ci è mancato Tim Declercq, fuori per problemi gastrointestinali,unlastati lì tutto il giorno,impostato il ritmo come meglio credevamo”. L’olandese ha continuato dicendo: “Entrando nell’ultima rotonda ero in una posizione ideale. A 200 metri ...

