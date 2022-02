Chi è Simone Vagnozzi, il nuovo allenatore di Jannik Sinner (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Sono felice di annunciare che lavorerò con Simone Vagnozzi come mio allenatore, sarà lui a guidare la mia squadra. Al momento non abbiamo in programma di aggiungere altri membri del team ma esamineremo la situazione man mano. Entusiasti di iniziare questo nuovo capitolo, Forza”. E’ cominciata con questo messaggio di Jannik Sinner la collaborazione tra l’altoatesino e Simone Vagnozzi dopo l’inaspettato addio del numero dieci del mondo a Riccardo Piatti. Ma chi è Simone Vagnozzi? Il coach marchigiano è stato un ex tennista, che ha raggiunto nel 2011 il suo best ranking a livello ATP (n°161), vincendo l’anno prima quello che è stato il suo unico titolo a livello Challenger a Marburgo. Non è mai riuscito ad entrare in un ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Sono felice di annunciare che lavorerò concome mio, sarà lui a guidare la mia squadra. Al momento non abbiamo in programma di aggiungere altri membri del team ma esamineremo la situazione man mano. Entusiasti di iniziare questocapitolo, Forza”. E’ cominciata con questo messaggio dila collaborazione tra l’altoatesino edopo l’inaspettato addio del numero dieci del mondo a Riccardo Piatti. Ma chi è? Il coach marchigiano è stato un ex tennista, che ha raggiunto nel 2011 il suo best ranking a livello ATP (n°161), vincendo l’anno prima quello che è stato il suo unico titolo a livello Challenger a Marburgo. Non è mai riuscito ad entrare in un ...

Advertising

SanremoAncheNoi : RT @RaiCultura: 'Io e Andrée abbiamo tutta la vita davanti e la certezza che in futuro saremo felici: possiamo pure sacrificare qualche bri… - Radio24_news : Gabriele Cagliari, Raul Gardini, Sergio Moroni e Renato Amorese sono solo alcuni degli indagati/imputati di Mani Pu… - RaiCultura : 'Io e Andrée abbiamo tutta la vita davanti e la certezza che in futuro saremo felici: possiamo pure sacrificare qua… - entirelystrange : RT @amicaflsnv: apprezzo sempre molto questi momenti ad Amici perchè come Alice, Aisha o Giulia l'anno scorso ci sono tantissim* altr* raga… - denisede_simone : RT @Rac915: “perché se tu ballavi bene lo battevi Mattia?” is the new “dobbiamo guardare i regionali o dobbiamo guardare chi è andato ai mo… -