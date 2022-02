Catanzaro | Vivarini | “A Taranto sarà dura | abbiamo possibilità di fare risultato”

Advertising

BlunoteWeb : (Video) Catanzaro: Vivarini, ‘Col Taranto ci sarà da soffrire’ - Czinforma : - TSTARANTO : Catanzaro: Vivarini convoca ventuno calciatori per Taranto - TSTARANTO : VIDEO Catanzaro, Vivarini: 'A Taranto sarà una gara dura e intensa' - NewsTuttoC : Catanzaro, Biasci: 'Vivarini mi ha dato la fiducia che non avevo a Padova' -

Ultime Notizie dalla rete : Catanzaro Vivarini

Al bando giri di parole e frasi di circostanza: in casac'è piena consapevolezza dell'... "Una gara dura e molto intensa" l'ha prefigurata alla vigilia, dalla quale le aquile non ...... è decisamente un buon momento quello che sta attraversando il, in serie utile da cinque ... E con la testa già a Taranto per la sfida del prossimo weekendpuò godersi in tranquillità ...Catanzaro che vive un momento positivo in campionato ... Alla vigilia della sfida, il tecnico Vincenzo Vivarini è intervenuto in conferenza stampa, di seguito le sue dichiarazioni: "Ci siamo ...Alla vigilia della sfida contro il Taranto è intervenuto in sala stampa il tecnico del Catanzaro, Vincenzo Vivarini: "Ci siamo concentrati molto sul Taranto, sarà una partita dura, molto intensa, ...