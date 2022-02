Bper | Fitch | ' bene operazione Carige | rischi modesti' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Milano, 18 feb. - (Adnkronos) - In Italia il processo di consolidamento "tra banche di secondo livello ha un senso dal punto di vista strategico poiché ilo di aumento dei costi a causa delle pressioni inflazionistiche si aggiunge all'impatto sulla redditività dovuto ai bassi tassi di interesse". E' il commento diRatings all'annuncio dell'accordo di Bper Banca per l'acquisizione di, ultima di una serie difra istituti di secondo livello.ricorda come "negli ultimi anni Bper è stato fra i gruppi più attivi" nelle acquisizioni di banche di secondo livello e con l'"diventerà la quinta banca italiana per totale degli attivi, laddove fino a pochi anni fa era nella fascia più bassa della top ten". ...