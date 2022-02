Biathlon, giù il sipario: Windisch 5° nella mass start. Fenomeno Boe, quattro ori (Di venerdì 18 febbraio 2022) Con il quinto posto di Dominik Windisch nella mass start, a Zhangjiakou è calato il sipario sul programma del Biathlon. La 15 km di chiusura, preceduta dalla 12.5 km femminile, ha messo a dura prova ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 18 febbraio 2022) Con il quinto posto di Dominik, a Zhangjiakou è calato ilsul programma del. La 15 km di chiusura, preceduta dalla 12.5 km femminile, ha messo a dura prova ...

Advertising

Quelchepassa : Eckhoff la sta mettendo giù dura, vediamo se Elvira riuscirà a rientrare #Biathlon - FreddieTee : Sarà contenta Doro di gareggiare con più 'caldo' ... ahimè non vedo come si possa tenere giù dal podio le prime tre… - andreapezzoni87 : Benissimo le nostre! Gara eccellente, su livelli molto alti, chiusa al 5° posto! Paghiamo sugli sci, ma le prestazi… - GianScudieri : Risultato difficile da mandare giù perché Dorothea ci ha abituato troppo bene con imprese meravigliose. E comunque… - ge_aldrig_upp : Distacchi molto accorciati dal primo posto in giù, un errore non basta a Wierer ???? per salvare la posizione se qual… -

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon giù Biathlon, giù il sipario: Windisch 5° nella mass start. Fenomeno Boe, quattro ori Con il quinto posto di Dominik Windisch nella mass start, a Zhangjiakou è calato il sipario sul programma del biathlon. La 15 km di chiusura, preceduta dalla 12.5 km femminile, ha messo a dura prova gli atleti, alle prese con 18 gradi sottozero e un vento gelido che ha condizionato non poco le soste al ...

Non solo medaglie. Ecco l'Olimpiade dei sogni perduti ... per la maggior parte degli atleti, è anche e soprattutto questo: perdere, stare giù dal podio, ... Classifica l'hanno avuta invece Dorothea Wierer e Lukas Hofer, nelle gare a inseguimento del biathlon. ...

Biathlon, giù il sipario: Windisch 5° nella mass start. Fenomeno Boe, quattro ori La Gazzetta dello Sport Con il quinto posto di Dominik Windisch nella mass start, a Zhangjiakou è calato il sipario sul programma del. La 15 km di chiusura, preceduta dalla 12.5 km femminile, ha messo a dura prova gli atleti, alle prese con 18 gradi sottozero e un vento gelido che ha condizionato non poco le soste al ...... per la maggior parte degli atleti, è anche e soprattutto questo: perdere, staredal podio, ... Classifica l'hanno avuta invece Dorothea Wierer e Lukas Hofer, nelle gare a inseguimento del. ...