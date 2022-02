ATP Rio de Janeiro 2022 | Matteo Berrettini e Thiago Monteiro sospesi per pioggia nel terzo set

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Sospeso per, e in un momento topico, il match trae il brasilianovalido per il secondo turno del torneo ATP 500 di Rio de. L’italiano e il padrone di casa, al momento dello scroscio d’acqua che ha provocato l’interruzione (ma le previsioni non sono allegre), si trovavano sul punteggio di 6-4 6-7(6) 4-3 e vantaggiocon palla break annessa. L’inizio di match è molto favorevole al numero 1 d’Italia, che con le sue poderose caratteristiche in tema di dritto strappa subito la battuta anelgioco del primo set. L’azzurro resta sostanzialmente costante lungo tutto l’arco del parziale d’apertura, che termina con un 6-4 tutto sommato tranquillo. I problemi iniziano nel ...

Advertising

OA_Sport : A Rio de Janeiro la pioggia ferma Berrettini e Monteiro proprio nelle fasi cruciali del terzo set - sportface2016 : #AtpRio, #Berrettini e #Monteiro fermati dalla pioggia al terzo set: tutti gli aggiornamenti - infoitsport : Atp Rio 2022, SONEGO-KECMANOVIC interrotta per pioggia: tutti gli aggiornamenti - infoitsport : Atp Rio de Janeiro 2022, la pioggia ferma Berrettini: rimandato l'esordio con Monteiro - infoitsport : Diretta Fognini Coria/ Streaming video tv: ATP Rio de Janeiro, sfida ai quarti -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Rio

18.00 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Matteo Berrettini e Thiago Monteiro, valida per gli ottavi di finale del torneo singolare maschile dell'de ...Indice Quanto vale il montepremi dell'500 dide Janeiro Tutti i premi in denaro e i puntidell'Open dide Janeiro Quanto ha guadagnato Lorenzo Sonego nella sua carriera Quanto vale il ...Sospeso per pioggia, e in un momento topico, il match tra Matteo Berrettini e il brasiliano Thiago Monteiro valido per il secondo turno del torneo ATP 500 di Rio de Janeiro. L’italiano e il padrone di ...Sul punteggio di 6-4 5-7 4-3 e con una palla break per l’azzurro, la sfida del secondo turno dell’Atp di Rio 2022 tra Matteo Berrettini e Thiago Monteiro viene interrotta per pioggia. Il maltempo la ...