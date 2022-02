Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 17 febbraio 2022 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 17 febbraio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la fiction Doc – Nelle tue mani ha totalizzato 6768 spettatori (27.16% di share) nel primo episodio e 6370 (30.42%) nel secondo episodio; su Canale5 la puntata del Grande Fratello Vip ha avuto 2990 spettatori, 19.18% di share. Il film Harry Potter e il principe mezzosangue su Italia1 ha intrattenuto in media 1234 spettatori (5.97%); su Rai2 il film Stai lontana da me ha totalizzato 766 spettatori (3.16%), mentre il docufilm Paolo Conte, via con me su Rai3 ne ha portati a casa 817 (3.41%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Dritto e ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 18 febbraio 2022)tv: idei programmi più visti di17, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Doc – Nelle tue mani ha totalizzato 6768 spettatori (27.16% di share) nel primo episodio e 6370 (30.42%) nel secondo episodio; su Canale5 la puntata del Grande Fratello Vip ha avuto 2990 spettatori, 19.18% di share. Il film Harry Potter e il principe mezzosangue su Italia1 ha intrattenuto in media 1234 spettatori (5.97%); su Rai2 il film Stai lontana da me ha totalizzato 766 spettatori (3.16%), mentre il docufilm Paolo Conte, via con me su Rai3 ne ha portati a casa 817 (3.41%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Dritto e ...

Advertising

CorriereCitta : #AscoltiTv giovedì 17 febbraio 2022: Doc nelle tue mani, GF VIP, Harry Potter, Masterchef Italia, dati Auditel e sh… - infoitcultura : Ascolti tv ieri, mercoledì 16 febbraio, dati auditel e share: chi ha vinto? - NuclearObserver : @3omAleom Non ascolti i politici sul campo energetico, ma gli ingegneri e gli scienziati. E il nucleare, per i dati… - Chicomesol : RT @AnnaMancini81: Ascolti Tv mercoledì 16 febbraio 2022, Michelle Impossible 19.6%, Ero in Guerra e non lo Sapevo 10.6% - AnnaMancini81 : Ascolti Tv mercoledì 16 febbraio 2022, Michelle Impossible 19.6%, Ero in Guerra e non lo Sapevo 10.6% -