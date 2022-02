Una politica più audace. La ricetta di Macron per lo spazio europeo (Di giovedì 17 febbraio 2022) L’Europa ha bisogno di una politica spaziale più audace. Questo è il messaggio lanciato dal presidente francese, Emmanuel Macron, intervenendo a margine dello Space summit dell’Agenzia spaziale europea (Esa), in corso a Tolosa, in Francia. Per il presidente, a essere in gioco è la sovranità stessa dell’Europa: “Non c’è piena potenza o autonomia senza gestire lo spazio – ha detto Macron – senza lo spazio non si possono conquistare nuove frontiere e neanche controllare le proprie”. La sovranità strategica Per Macron, anche i recenti eventi sul piano geopolitico hanno contribuito a dimostrare quanto sia cruciale essere in grado di monitorare i movimenti delle truppe dall’orbita, riferendosi alle immagini satellitari che hanno seguito il dispiegamento militare russo ... Leggi su formiche (Di giovedì 17 febbraio 2022) L’Europa ha bisogno di unaspaziale più. Questo è il messaggio lanciato dal presidente francese, Emmanuel, intervenendo a margine dello Space summit dell’Agenzia spaziale europea (Esa), in corso a Tolosa, in Francia. Per il presidente, a essere in gioco è la sovranità stessa dell’Europa: “Non c’è piena potenza o autonomia senza gestire lo– ha detto– senza lonon si possono conquistare nuove frontiere e neanche controllare le proprie”. La sovranità strategica Per, anche i recenti eventi sul piano geopolitico hanno contribuito a dimostrare quanto sia cruciale essere in grado di monitorare i movimenti delle truppe dall’orbita, riferendosi alle immagini satellitari che hanno seguito il dispiegamento militare russo ...

