Ucraina, Blinken: "La Russia dichiari chiaramente che non la invadera'" (Di giovedì 17 febbraio 2022) "Quindi permettetemi di renderlo semplice: il governo russo puo' annunciare oggi senza riserve, equivoci o deviazioni che la Russia non invadera' l'Ucraina. Dichiaralo chiaramente. Dichiaralo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 17 febbraio 2022) "Quindi permettetemi di renderlo semplice: il governo russo puo' annunciare oggi senza riserve, equivoci o deviazioni che lanon' l'. Dichiaralo. Dichiaralo ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Ucraina, Blinken: 'La Russia potrebbe usare anche armi chimiche' #ucraina #russia #usa #blinken #armichimiche… - Agenzia_Ansa : Ci sono 'segnali di un'escalation in Ucraina da parte di Mosca' secondo il segretario di Stato Usa Blinken. Ma la p… - repubblica : Ucraina, Macron un'ora e 40 al telefono con Putin. Blinken: 'In caso di attacco risposta transatlantica massiccia e… - _V1111V_ : RT @ImolaOggi: Blinken: la Russia dica che non invaderà l'Ucraina ?? (Veramente, l'invasione dell'Ucraina l'ha inventata Biden. Lo faccia di… - NCicuta : RT @ImolaOggi: Blinken: la Russia dica che non invaderà l'Ucraina ?? (Veramente, l'invasione dell'Ucraina l'ha inventata Biden. Lo faccia di… -