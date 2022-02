Tra Alex Belli e Soleil Sorge è finita, gelo al GF Vip: “Ho deciso di mettere fine alla nostra amicizia” (Di giovedì 17 febbraio 2022) L’amicizia tra Alex Belli e Soleil Sorge è arrivata a un punto di svolta. Al Grande Fratello Vip, nella puntata di questa sera, la concorrente ha deciso di mettere la parola “fine” al loro rapporto fatto di complicità, affetto e risate. Una decisione sofferta ma necessaria secondo le parole di Soleil, che spiega ad Alfonso Signorini le motivazioni di tale presa di posizione: “Non voglio rapporti limitati nell’amicizia“. Alex Belli e Delia Duran: un riavvicinamento tra mille dubbi L’ingresso di Alex Belli al Grande Fratello Vip ha inevitabilmente rimesso in discussione tutti gli equilibri della Casa. A Cinecittà l’attore ha ritrovato ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 17 febbraio 2022) L’traè arrivata a un punto di svolta. Al Grande Fratello Vip, nella puntata di questa sera, la concorrente hadila parola “” al loro rapporto fatto di complicità, affetto e risate. Una decisione sofferta ma necessaria secondo le parole di, che spiega ad Alfonso Signorini le motivazioni di tale presa di posizione: “Non voglio rapporti limitati nell’“.e Delia Duran: un riavvicinamento tra mille dubbi L’ingresso dial Grande Fratello Vip ha inevitabilmente rimesso in discussione tutti gli equilibri della Casa. A Cinecittà l’attore ha ritrovato ...

