Smart working lavoratori fragili: ecco l’elenco delle patologie riconosciute (Di giovedì 17 febbraio 2022) Nella Gazzetta Ufficiale numero 35 dell’11 febbraio 2022 è stato pubblicato il Decreto interministeriale a firma dei ministri del Lavoro, Salute e Pubblica Amministrazione contenente l’elenco delle patologie in presenza delle quali i lavoratori fragili possono svolgere la prestazione lavorativa in Smart working fino al 28 febbraio 2022. Lo Smart working per lavoratori fragili, com’è noto, è stato introdotto dal Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. “Cura Italia“), e successivamente prorogato più volte con il perdurare della pandemia. L’ultima proroga è quella stabilita dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, che porta la fine dello Smart working ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 17 febbraio 2022) Nella Gazzetta Ufficiale numero 35 dell’11 febbraio 2022 è stato pubblicato il Decreto interministeriale a firma dei ministri del Lavoro, Salute e Pubblica Amministrazione contenentein presenzaquali ipossono svolgere la prestazione lavorativa infino al 28 febbraio 2022. Loper, com’è noto, è stato introdotto dal Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. “Cura Italia“), e successivamente prorogato più volte con il perdurare della pandemia. L’ultima proroga è quella stabilita dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, che porta la fine dello...

Adnkronos : #Supergreenpass lavoro, 'obbligo anche in smart working'. - pameladiverona : RT @Pietro_Otto: Over 50 senza super lasciapassare sospesi anche se in smart working: serve altro per capire la follia?? - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: Bonus Psicologo C'è l'OK della Commissione Chiunque soffra di; Disagio di Salute Mentale, causato dalla Pandemia, dai… - laperlaneranera : Bonus Psicologo C'è l'OK della Commissione Chiunque soffra di; Disagio di Salute Mentale, causato dalla Pandemia, d… - piero636 : RT @Pietro_Otto: Over 50 senza super lasciapassare sospesi anche se in smart working: serve altro per capire la follia?? -