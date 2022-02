Serie A | giornata 26 | 5 difensori da schierare al Fantacalcio

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Dopo un’intensa settimana di Coppe europee, il campionato torna puntuale, con un anticipo rovente: il Derby della Mole. Venerdì alle 20.45 Juventus e Torino si affrontano per confermare e rilanciare le proprie posizioni in classifica. Tornando laA, ecco i 5daper le fanta-formazioni. Il 26º turno non presenta poche insidie per le Big del nostro torneo. Il match più delicato è quello che vedrà coinvolte Fiorentina e Atalanta. Napoli e Milan dovranno vedersela con Cagliari e Salernitana, mentre l’Inter incontrerà il Sassuolo, con l’Hellas Verona che si recherà a Roma per affrontare i giallorossi. Una scoppiettantediA è alle porte, ed ecco quindi i consigli relativi alA, i 5da ...

Commenta per primo Ecco le decisioni del Giudice Sportivo sulle squalifiche per la 24esimadi campionato: CALCIATORI CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNAEFFETTIVA DI GARA FIGUEIREDO DA SILVA Janio Bikel (L. R. Vicenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). GARGIULO Mario (Lecce): per ...La Juventus si prepara alla sfida di Champions League contro il Villarreal affrontando il Torino di Ivan Juric nell'anticipo dellanumero 26 diA. I bianconeri, oltre ad attraversare un ottimo momento di forma, possono contare anche su una tradizione favorevolissima: negli ultimi 26 anni, in campionato, i granata ...Le designazioni arbitrali per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B 2021/2022 in programma il 19 e 20 febbraio ...SERIE A - Allegri senza Bonucci e Chiellini nel derby. Dal 1' Cuadrado terzino. Milan: Messias titolare. Nell'Inter dentro Dimarco.