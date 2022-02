Oroscopo di Branko 18 febbraio | venerdì di novità per salute e amore

Leggi su cityroma

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Ariete – Occhio, oggi attiri troppa elettricità, ma forse è meglio stare con i piedi per terra. Cerca di aprire gli occhi e di capire come muoverti! Toro – Oggi sei responsabile e sarai in grado di portare a termine tutti i tuoi progetti, ma occhio a non tagliare i ponti con i tuoi colleghi o con chi è in difficoltà. Cerca, insomma, di non voltare le spalle a nessuno e di non essere così intransigente! Gemelli – Mantieni la calma perché stai per fare qualcosa di cui potresti pentirtene subito dopo. Cerca di affrontare tutto con prudenza: meglio essere accorti, pensarci senza tuffarsi di testa. Ora non c’è bisogno di questo! Cancro – Oggi una discussione potrebbe lasciarti di stucco, ma cerca di non isolarti e di non tenerti tutto dentro. Anzi, cerca di dire quello che pensi, anche se potresti essere escluso dal gruppo: meglio essere sinceri e onesti! Entra nel gruppo ...