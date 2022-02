Macron espulso dal Sahel dopo aver arruolato l' Italia Africa sempre più antifrancese Avanzano Russia e Cina

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Macron espulso

La Russia ha infattidal paese il vice ambasciatore statunitense Bart Gorman. La notizia è ...del Consiglio Draghi che oggi è stato a Parigi per un vertice informale con il presidentee ...Nel dare l'annuncio della decisione, il presidente, Emmanuel, ha sottolineato che in Mali '... a fine gennaio scorso l'ambasciatore francese in Mali è statodalla giunta militare. Subito ...Mosca ha espulso dal paese il vice ambasciatore statunitense Bart Gorman. Draghi nei prossimi giorni sarà a Mosca da Putin ...Macron abbandona il Mali dopo aver coinvolto i militari italiani. Nel continente cresce il sentimento antifrancese mentre si fanno spazio nuovi attori ...