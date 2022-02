Liliana Resinovich | la rivelazione del fratello su un episodio avvenuto alcuni mesi prima della scomparsa

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 17 febbraio 2022)si è tolta la vita o è stata uccisa? L’interrogativo permea le cronache intorno al giallo63enne di Triestemisteriosamente dalla sua casa il 14 dicembre 2021 e trovata morta il 5 gennaio scorso – il corpo in posizione fetale all’interno di sacchi neri e la testa infilata in due buste chiuse intorno al collo – nel Parco dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. Poche ore fa, il, Sergio, ha ribadito di non credere allo scenario di un suicidio e ha rivelato unche sarebbetragedia.: il “nascondiglio segreto” in casa mostrato al ...