Advertising

LALAZIOMIA : Lazio, Tare: 'Acerbi torna nella gara di ritorno col Porto. Su Felipe Anderson...' - Falconero1987 : Primo tempo di straordinaria personalità. Un 1-1 che non ci sta stretto, di più, figlio di una difesa che nonostant… - LeBombeDiVlad : ??? 'Felipe Anderson può giocare prima punta' ??? Le parole del DS della #Lazio Igli #Tare ????? #LBDV #LeBombeDiVlad… - pasqualinipatri : Porto-Lazio, Tare nel pre-partita: “Capisco le perplessità per Immobile che è rimasto solo. Ecco perché abbiamo pre… - Salvato95551627 : RT @TuttoMercatoWeb: Lazio, Tare spiega il prestito di Muriqi: 'Ci serviva un attaccante con altre caratteristiche' -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Tare

Commenta per primo Nel prepartita di Porto -ai microfoni di Sky sono arrivate le parole del ds biancoceleste Igli: VICE IMMOBILE 'Felipe Anderson ha già giocato due partite in quella posizione e ha fatto molto bene. A gennaio ...Tra pochi minuti si affronteranno Porto e, nella sfida di Europa League . Igli, direttore sportivo del club biancoceleste, ha analizzato la squadra portoghese ai microfoni di Sky . ' Il Porto è molto simile al Milan, è una ...Igli Tare, ds della Lazio, parla a Sky prima della partita col Porto: "Il Porto è molto simile al Milan, è una squadra aggressiva e sappiamo che da subito sarà una squadra che ci metterà in grande ...Sport - Il segreto è essere bravi a uscire bene dalla loro pressione. Oggi è un banco di prova contro una delle più in forma in Europa e speriamo di giocarci la qualificazione a Roma facendo un buon ...