Hockey ghiaccio, ICE League 2021-2022: Val Pusteria si impone in casa dell’HK SZ Olimpija (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il giovedì sera dell’ ICE League 2021-2022 di Hockey su ghiaccio sorride ai colori italiani. Il Val Pusteria infatti è riuscito a imporsi 2-4 in casa degli sloveni dell’HK SZ Olimpija. Andiamo a vedere come sono andate le cose in pista. Hockey ghiaccio, ICE League 2021-2022: HK SZ Olimpija-Val Pusteria Hockey 2-4 Il match è da subito aperto e ricco di occasioni. Nel primo periodo, botta e risposta sull’asse Gerlach-Zajc, per l’1-1 che manda le squadre al riposo. Secondo terzo di gara più bloccato, ma favorevole agli ospiti: Mantinger per Budish, poi disco per Andergassen che non sbaglia. Ecco il punto ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il giovedì sera dell’ ICEdisusorride ai colori italiani. Il Valinfatti è riuscito a imporsi 2-4 indegli sloveniSZ. Andiamo a vedere come sono andate le cose in pista., ICE: HK SZ-Val2-4 Il match è da subito aperto e ricco di occasioni. Nel primo periodo, botta e risposta sull’asse Gerlach-Zajc, per l’1-1 che manda le squadre al riposo. Secondo terzo di gara più bloccato, ma favorevole agli ospiti: Mantinger per Budish, poi disco per Andergassen che non sbaglia. Ecco il punto ...

Advertising

neveitaliasport : RT @neveitalia: Hockey su ghiaccio: il Canada torna sul trono del torneo olimpico femminile, Team USA ko #beijing2022 #hockey #17Febbraio #… - neveitalia : Hockey su ghiaccio: il Canada torna sul trono del torneo olimpico femminile, Team USA ko #beijing2022 #hockey… - Ticinonline : Il Lugano (ri)accende il motore - Thy_76 : @swimmerpg Beh negli USA, per esempio nell'hockey su ghiaccio, con il dato dei tiri in porta.. I 'legni' non sono mai considerati. - PaperopoliTime : Amatori Milano (hockey su ghiaccio) -