GF Vip | “Mi manca ridere con te!” | Soleil crolla e scoppia a piangere tra le braccia di Alex

Advertising

GossipDN : #SoleilSorge è scoppiata in lacrime a causa di #AlexBelli. La donna vorrebbe il rapporto di prima e sente la mancan… - ASpinelli98 : @i_lorenzo1 Un po’ sport Mediaset delle 13:10 mi manca… prima danno ancora il gf vip? - gf_vip_news : @allegrimarco9 @anninaa00 Nel sondaggio principale ho messo due hastag, quello del gf e quello dei jerù perché eran… - bnnrosamaria1 : @Mariang66839738 Questo trio ha rovinato lo spirito del GF vip rispetto allo scorso anno c’è un abisso ! Manca prop… - FrancyLap : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Soleil Sorge piange per Alex Belli: “Mi sento sola, mi manca giocare con te” L’ex corteggiatrice ha un confronto c… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip manca

Questa mattina, prima chesi svegliassero, è andato a svegliare Soleil che lo ha accolto in un ... Soleil Sorge piange per Alex Belli/ "Non sei qui per me, migiocare con te"I diretti interessati però potrebbero darla direttamente nella puntata di stasera del Grande Fratello... Soleil Sorge piange per Alex Belli/ "Non sei qui per me, migiocare con te"Soleil non si trattiene e scoppia a piangere tra le braccia di Alex Belli: l'influencer lamenta il cambiamento nel rapporto con l'attore.Un desiderio che si realizza per la conduttrice che più volte ha detto di volere tanto un bebè nella sua famiglia Si tratta della notizia più bella che potesse accadere. Ormai è quasi tutto pronto per ...