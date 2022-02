Gf Vip, Alex Belli e la proposta ad Antonio Medugno: “Io te e Delia? Ci starei” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Dopo essere rientrato nella Casa del Grande Fratello Vip, Alex Belli è riuscito a chiarire (forse?) una volta per tutte con la moglie Delia Duran. Il rapporto tra i due, di nuovo saldo, è anche molto aperto, tanto che Belli, parlando con il nuovo concorrente dei reality Antonio Medugno, ha dichiarato di appoggiare pienamente la ‘proposta indecente’ che Delia Duran aveva fatto la scorsa settimana al tiktoker, confessandogli di aver “voglia di una chimica artistica a tre“, con lui e con Belli. Vi raccomandiamo... Gf Vip: tra Delia Duran e Alex Belli torna il sereno, ma rischiano la squalifica L’attore di Centovetrine non è ... Leggi su diredonna (Di giovedì 17 febbraio 2022) Dopo essere rientrato nella Casa del Grande Fratello Vip,è riuscito a chiarire (forse?) una volta per tutte con la moglieDuran. Il rapporto tra i due, di nuovo saldo, è anche molto aperto, tanto che, parlando con il nuovo concorrente dei reality, ha dichiarato di appoggiare pienamente la ‘indecente’ cheDuran aveva fatto la scorsa settimana al tiktoker, confessandogli di aver “voglia di una chimica artistica a tre“, con lui e con. Vi raccomandiamo... Gf Vip: traDuran etorna il sereno, ma rischiano la squalifica L’attore di Centovetrine non è ...

