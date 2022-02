Gf Vip 6, scontro di fuoco tra Jessica Selassié e Nathaly Caldonazzo che tuona: “Urlavi come una scimmia, soffri perché nessuno ti vuole” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Nella casa del Gf Vip 6 sembra sia esplosa una bomba. Dopo il litigio di stamattina sul triangolo amoroso tra Alex Belli–Delia Duran e Soleil Sorge, è da poco scattata un’altra lite. Tutto ha avuto inizio in seguito ad alcune lamentele per la spesa e alcuni presunti furti in Casa. In quel momento è intervenuta la più grande delle sorelle Selassié, Jessica che ha accusato in particolar modo Nathaly Caldonazzo di sottrarre il cibo alla Casa. Ogni volta chiudiamo gli occhi , lascia perdere. Non parlare mai più sulla divisione della spesa. Ti sei rubata il riso di Soleil, le banane, le sottilette. Tutte le cose che te stai a magnà qua di nascosto. Tanto lo sappiamo tutti che ti nascondi il cibo, ti prendiamo anche in giro. Lo sa tutta la casa. A queste accuse Nathaly ha risposto a tono: “Sei tu che hai ... Leggi su isaechia (Di giovedì 17 febbraio 2022) Nella casa del Gf Vip 6 sembra sia esplosa una bomba. Dopo il litigio di stamattina sul triangolo amoroso tra Alex Belli–Delia Duran e Soleil Sorge, è da poco scattata un’altra lite. Tutto ha avuto inizio in seguito ad alcune lamentele per la spesa e alcuni presunti furti in Casa. In quel momento è intervenuta la più grande delle sorelleche ha accusato in particolar mododi sottrarre il cibo alla Casa. Ogni volta chiudiamo gli occhi , lascia perdere. Non parlare mai più sulla divisione della spesa. Ti sei rubata il riso di Soleil, le banane, le sottilette. Tutte le cose che te stai a magnà qua di nascosto. Tanto lo sappiamo tutti che ti nascondi il cibo, ti prendiamo anche in giro. Lo sa tutta la casa. A queste accuseha risposto a tono: “Sei tu che hai ...

