Follia all’Asl di Napoli | donna sfonda a calci la porta d’ingresso e aggredisce tutti

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Si lamentava dei disservizi che offriva l’Asl di Ponticelli e ha sfogato tutta la sua rabbia contro gli operatori e prendendo aogni cosa. Per questo motivo gli agenti del Commissariato Ponticelli, sono dovuti intervenire in via Fratelli Grimm dopo essere stati allertati dai sanitari., aggressioneLa, 54enne di Castellammare, ha L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.