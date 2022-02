Crisi ucraina, Di Maio a Mosca: «Verso un incontro Putin-Draghi». Lavrov: «Oggi la risposta agli Usa, tutti sapranno quel che sta succedendo» (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio è volato a Mosca per incontrare il suo omologo russo Sergey Lavrov. Durante il bilaterale, il ministro degli Esteri russo ha sostenuto che «l’aggravamento della situazione intorno all’ucraina si sta sviluppando solo nelle menti dei politici e dei media in Occidente». Di Maio ha sollecitato nuovamente la ricerca di una soluzione diplomatica tra le parti. «L’Italia è sempre impegnata in prima fila per una soluzione diplomatica e si può contare sull’Italia per raggiungere una soluzione diplomatica», ha sottolineato Di Maio. E al termine dell’incontro, il ministro degli Esteri italiano ha dichiarato che anche da parte di Mosca «alla luce di quanto riferitomi martedì a Kiev dal ministro Kuleba e ... Leggi su open.online (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il ministro degli Esteri italiano Luigi Diè volato aper incontrare il suo omologo russo Sergey. Durante il bilaterale, il ministro degli Esteri russo ha sostenuto che «l’aggravamento della situazione intorno all’si sta sviluppando solo nelle menti dei politici e dei media in Occidente». Diha sollecitato nuovamente la ricerca di una soluzione diplomatica tra le parti. «L’Italia è sempre impegnata in prima fila per una soluzione diplomatica e si può contare sull’Italia per raggiungere una soluzione diplomatica», ha sottolineato Di. E al termine dell’, il ministro degli Esteri italiano ha dichiarato che anche da parte di«alla luce di quanto riferitomi martedì a Kiev dal ministro Kuleba e ...

