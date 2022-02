Covid, Volpe: “Contagi in calo nel Sannio, 4600 i positivi. A rilento i vaccini sui bambini” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- Aumentano i guariti, diminuiscono i Contagi, nuova rideterminazione degli hub vaccinali, ma anche novità sul farmaco anti Covid in dotazione all’Asl e sull’Ospedale Sant’Alfonso Maria de Liguori di Sant’ Agata de Goti. Questi gli spunti salienti forniti questa mattina dal direttore dell’Asl Gennaro Volpe. In questi ultimi giorni, ha evidenziato subito il manager, la curva dei Contagi è in diminuzione: “Sono 4600 i positivi nella nostra provincia e contiamo giornalmente più guariti che positivi. Ma occorre stare attenti: è ancora presto per poter pensare ad una fase nuova”. In calo però è anche il dato delle vaccinazioni: “Siamo scesi a meno di mille vaccini al giorno e infatti pensiamo a una ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- Aumentano i guariti, diminuiscono i, nuova rideterminazione degli hub vaccinali, ma anche novità sul farmaco antiin dotazione all’Asl e sull’Ospedale Sant’Alfonso Maria de Liguori di Sant’ Agata de Goti. Questi gli spunti salienti forniti questa mattina dal direttore dell’Asl Gennaro. In questi ultimi giorni, ha evidenziato subito il manager, la curva deiè in diminuzione: “Sononella nostra provincia e contiamo giornalmente più guariti che. Ma occorre stare attenti: è ancora presto per poter pensare ad una fase nuova”. Inperò è anche il dato delle vaccinazioni: “Siamo scesi a meno di milleal giorno e infatti pensiamo a una ...

