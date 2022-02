Coronavirus, i dati del 17 febbraio (Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 57.890, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 12.323.398. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 41.905 unità, quindi al momento risultano positive 1.438.208 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.037. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 14.562, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 1.422.609. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 320 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 152.282. Da ieri si registrano anche 99.640 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 10.732.908. Nuovi contagiati: 57.890 Contagiati totali: 12.323.398 Incremento netto positivi: ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 57.890, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 12.323.398. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 41.905 unità, quindi al momento risultano positive 1.438.208 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.037. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 14.562, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 1.422.609. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 320 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 152.282. Da ieri si registrano anche 99.640 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 10.732.908. Nuovi contagiati: 57.890 Contagiati totali: 12.323.398 Incremento netto positivi: ...

Advertising

teleischia : CORONAVIRUS. DATI NAZIONALI 17 FEBBRAIO, 57.890 NUOVI CONTAGI, 99.640 GUARITI - Alberto93383706 : RT @ChanceGardiner: Interessante ricerca sull'lVERMECTlN che purtroppo non potete leggere perché il sito preferisce non essere letto nell'U… - AleRepossi : #Covid19: sono 361 i nuovi casi di positività in provincia di #Pavia. I dati del Ministero della Salute e di Region… - internewsit : Coronavirus in Italia, bollettino 17 febbraio: i dati aggiornati sul COVID-19 - - bettadigiulio : RT @RaiNews: Sono 538.131 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del… -