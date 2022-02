Coronavirus, 320 morti e 57.890 casi. Calano i ricoveri anche in terapia intensiva, stabile il tasso di positività al 10,8% (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il bollettino del 17 febbraio 2022 Sono 320 i morti legati al Covid registrati nell’ultima giornata e riportati nel bollettino quotidiano diffuso come di consueto dalla Protezione civile e dal ministero della Salute. Lo stesso dato, nella rilevazione di ieri era pari a 278, mentre il giorno prima – martedì 15 febbraio – si contavano 388 vittime. Sul fronte delle nuove infezioni, nelle ultime 24 ore sono stati accertati 57.890 nuovi contagi, dato che porta il totale degli attualmente positivi a 1.438.208 (ieri 1.480.113). Ieri l’incremento dei nuovi casi era invece pari a 59.749. Complessivamente, il numero dei casi totali confermati dall’inizio dell’emergenza sanitaria ammonta a 12.323.398. La situazione negli ospedali Migliora, seppur lentamente, la situazione negli ospedali che vedono alleggerirsi la pressione. Nei ... Leggi su open.online (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il bollettino del 17 febbraio 2022 Sono 320 ilegati al Covid registrati nell’ultima giornata e riportati nel bollettino quotidiano diffuso come di consueto dalla Protezione civile e dal ministero della Salute. Lo stesso dato, nella rilevazione di ieri era pari a 278, mentre il giorno prima – martedì 15 febbraio – si contavano 388 vittime. Sul fronte delle nuove infezioni, nelle ultime 24 ore sono stati accertati 57.890 nuovi contagi, dato che porta il totale degli attualmente positivi a 1.438.208 (ieri 1.480.113). Ieri l’incremento dei nuoviera invece pari a 59.749. Complessivamente, il numero deitotali confermati dall’inizio dell’emergenza sanitaria ammonta a 12.323.398. La situazione negli ospedali Migliora, seppur lentamente, la situazione negli ospedali che vedono alleggerirsi la pressione. Nei ...

