Colonnine di ricarica - Totis (Duferco Energia): Nelle città servono anche i punti a bassa potenza (Di giovedì 17 febbraio 2022) Paolo Totis segue lo sviluppo della rete di ricarica della Duferco Energia, società del gruppo Duferco che conta in Italia 610 punti gestiti direttamente, 62 dei quali veloci (con potenze da 50 a 150 kW) e che ha un piano di crescita di circa ulteriori 2 mila punti nei prossimi anni, in prevalenza fast e ultrafast. Ecco il quadro che traccia sull'evoluzione della rete nel nostro Paese. Quali sono gli ostacoli che si incontrano installando le Colonnine su suolo pubblico? E quanto tempo serve, in media, per renderle operative?La difficoltà maggiore deriva dalla mancanza di un chiaro inquadramento delle infrastrutture di ricarica nell'ambito delle autorizzazioni edilizie: ogni Comune chiede così di seguire un proprio iter, con dispendio ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 17 febbraio 2022) Paolosegue lo sviluppo della rete didella, società del gruppoche conta in Italia 610gestiti direttamente, 62 dei quali veloci (con potenze da 50 a 150 kW) e che ha un piano di crescita di circa ulteriori 2 milanei prossimi anni, in prevalenza fast e ultrafast. Ecco il quadro che traccia sull'evoluzione della rete nel nostro Paese. Quali sono gli ostacoli che si incontrano installando lesu suolo pubblico? E quanto tempo serve, in media, per renderle operative?La difficoltà maggiore deriva dalla mancanza di un chiaro inquadramento delle infrastrutture dinell'ambito delle autorizzazioni edilizie: ogni Comune chiede così di seguire un proprio iter, con dispendio ...

Advertising

CorriereRomagna : Cesena. Entro agosto arrivano 60 colonnine di ricarica elettrica per auto - - aledige : @MMaXXprIIme Immaginati quando ci sarà da mettere le colonnine di ricarica per le auto elettriche in Italia per tu… - _autoblog : Enel X: aumento delle tariffe a consumo per le colonnine di ricarica - Fondinotizienet : Fondi in Azione torna sul problema della mancanza di colonnine di ricarica nella città - agoralazio : Fondi in Azione sollecita l’amministrazione comunale sul tema delle colonnine di ricarica elettrica -