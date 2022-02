Bonus psicologico 2022 fino a 600 euro: come funziona e come averlo (Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma – Per il Bonus psicologo 2022 si potranno avere fino a 600 euro a persona. Si tratta di un Bonus previsto per la salute mentale considerato che molte persone hanno avuto dei problemi a seguito della pandemia Covid. Lo stanziamento, di 10 milioni di euro che potrebbero interessare una platea di circa 16mila soggetti, è fino a esaurimento del fondo. Il contributo, che è stato approvato questa notte dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera con un emendamento inserito all’interno del decreto legge Milleproroghe, punta a fronteggiare l’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica causate dalla pandemia covid direttamente o indirettamente per le conseguenze socio-economiche. Considerando che una tariffa minima di ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma – Per ilpsicologosi potranno averea 600a persona. Si tratta di unprevisto per la salute mentale considerato che molte persone hanno avuto dei problemi a seguito della pandemia Covid. Lo stanziamento, di 10 milioni diche potrebbero interessare una platea di circa 16mila soggetti, èa esaurimento del fondo. Il contributo, che è stato approvato questa notte dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera con un emendamento inserito all’interno del decreto legge Milleproroghe, punta a fronteggiare l’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica causate dalla pandemia covid direttamente o indirettamente per le conseguenze socio-economiche. Considerando che una tariffa minima di ...

